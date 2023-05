Si firma la prima carta in Toscana per i diritti dei malati di sclerosi

Una “carta” metterà nero su bianco i diritti della persone con sclerosi multila. La firmeranno domani, alle 10,30 a Palazzo Ducale, i sindaci nell’evento promosso dalla sezione provinciale Aism. Un impegno concreto che vedrà i 17 Comuni del territorio e la Provincia. Massa Carrara sarà la prima provincia toscana ad avere una firma collettiva. Saranno presenti gli assessori regionali Serena Spinelli e Simone Bezzini, la vicepresidente nazionale Aism Rachele Michelacci. Sarà l’inizio di un confronto attivo tra le istituzioni, coinvolte in una tavola rotonda operativa su bisogni e risposte del territorio. L’occasione sarà utile per ribadire il fondamentale il ruolo del Centro Sclerosi Multipla del Noa, che sarà presente alla firma della “Carta” e ai lavori della tavola rotonda con il primario di neurologia Alessandro Napolitano e la responsabile Isabella Righini. L’evento è aperto al pubblico. Iscrizione obbligatoria per numero ridotto di posti disponibili, telefonando al numero 3316708932