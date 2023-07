"Si è spento il suo magico sorriso Sapeva mettere tutti di buonumore"

"Marco era un uomo speciale di quelli che sanno mettere tutti di buonumore grazie a un elemento in particolare: l’inconfondibile sorriso. Che era qualcosa di unico e di contagioso. Mancherà a tutti allo stabilimento, i clienti lo adoravano. Mancherà il lavoratore e l’amico, perché è questo che eravamo anche fuori dallo stabilimento balneare".

Chiara Radicchi, insieme a Massimo Fenoglio, gestisce il Bagno Margherita di Forte di Marmi. Il loro legame con Marco Panesi era forte e andava oltre i confini dell’orario di lavoro: "Era da anni assistente bagnanti in Versilia anni – spiega la Radicchi – e aveva lavorato anche in altri stabilimenti del litorale. Da tre anni era con noi. Ci conoscevamo già da prima, essendo anche io e Massimo originari di Massa: un’amicizia che è proseguita sul posto di lavoro, qualcosa di davvero prezioso. Sabato sera, quando c’è stata la tragedia, Marco stava rientrando dal lavoro. Lo avevamo appena salutato, si era fermato con noi e alcuni clienti prima di prendere il suo scooter e fare rientro verso casa. Siamo sconvolti, è un grande dolore: non so come fare per metabolizzare".

I social hanno accolto molti messaggi di cordoglio, addio e arrivederci di tanti che a Marco Panesi hanno voluto e vorranno sempre bene. "Proteggi i tuoi bambini da lassù", dice Grazia. "Non ci sono parole", le fa eco Cristina. "E’ dura riuscire a trovare anche solo una parola – commenta Simona – Difficile da accettare".

Irene Carlotta Cicora