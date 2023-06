Si è spento il sorriso di Manola La comunità piange la sua guerriera

Addio a Manola Broccoli, un male incurabile l’ha strappata all’affetto sei sui cari all’età di 47 anni. Tutti la ricordano come una persona radiosa e con un sorriso dolcissimo, proprio come era lei. Lascia il padre, le sorelle, il fratello e un esercito di amici che l’adoravano per la sua spontaneità e le sue innate doti umane. Purtroppo la malattia con cui combatteva da circa due anni non le ha dato scampo e martedì si è per sempre addormentata nel letto di casa. Quella casa di Carrara che condivideva con gli amati cagnolini. L’ultimo saluto a Manola ci sarà oggi alle 16 nella chiesina del cimitero di Turigliano. Appassionata di moto, Manola, si era anche comprata una Ducati, in sella alla quale per qualche anno si era divertita con gli amici. Manola era un’estetista molto apprezzata, seria e professionale, sempre pronta ad ascoltare e accontentare le sue clienti. Una donna sempre gentile e con una naturale predisposizione ad aiutare il prossimo, la sua mano era sempre tesa per un amico in difficoltà. Il suo sorriso come dicono gli amici era ‘coinvolgente’ e non era riuscito a spegnerlo neppure la malattia, nonostante negli ultimi tempi le avesse fatto sentire tutto il suo peso. Manola se n’è andata circondata degli amici più intimi, gli stessi che in questi due anni l’avevano supportata tifando per lei fino all’ultimo istante. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente: in tanti su Facebook hanno lasciato un ricordo. Tantissime parole commoventi che la ricordano come una leonessa nella malattia, una persona che sapeva sprigionare allegria, che contagiava tutti con il suo splendido sorriso. Una notizia che gli amici e i famigliari non avrebbero voluto avere, e che lascia tutti senza parole, nella consolazione hanno in molti sui social "che ora hai smesso di soffrire".

A.P