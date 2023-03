"Si continuano a tagliare i pini: legge violata e cittadini ignorati"

La paladina del verde Florida Nicolai si ritira. Dopo il taglio dei pini a San Ceccardo, malgrado una legge regionale prescriva di non tagliare in questo periodo dell’anno per salvaguardare le nidificazioni, non farà più battaglie. "Non intendo più impegnarmi – racconta la donna che tanto filo da torcere ha dato alla giunta di De Pasquale – sono frustrata e depressa. Vedere violata impunemente la legge da chi dovrebbe farla rispettare, ignorate le istanze dei cittadini, nonostante affermazioni di trasparenza e partecipazione ha ormai consumato le poche forze rimaste di cittadino attivo non suddito e indifferente". La professoressa Florida per il taglio delle piante come esponente del Grig, il Gruppo ecologista d’intervento, aveva scritto alla sindaca Arrighi e a Nausicaa per ottenere l’accesso agli atti il primo settembre. Poi al difensore civico regionale, che aveva inviato a palazzo civico un testo per rammaricarsi della mancanza di una risposta. "L’attuale amministrazione – prosegue Florida Nicolai – ha dichiarato che porterà a termine il progetto di abbattimento delle piante, compreso quello dei pini di viale Colombo, iniziato dai 5 Stelle, aggiungendo che se le amministrazioni precedenti hanno fatto qualcosa di buono, va mantenuto. Mi ritiro dall’azione attiva perché il cittadino è ignorato e disprezzato".

Il taglio dei pini di San Ceccardi lascia "allibito" anche Riccardo Canesi. "Sono il simbolo di quel viale, sono iconici e se li hanno tagliati vanno subito sostituiti con altri pini, per non cancellare un luogo distintivo di Carrara". Ma l’assessore Elena Guadagni difende la decisione: "Sono piante a rischio crollo, classificate da due perizie successive eseguite da un’agronoma in classe di propensione al cedimento D, ovvero estrema, per le quali è necessario l’abbattimento senza indugi. E la ditta incaricata ha proceduto alla verifica preventiva della presenza di nidi che ha dato esito negativo".

Alessandra Poggi