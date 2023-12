Si chiude! La banca lascia Monti di Licciana

Il giorno è arrivato: domani chiude la filiale della banca Bper di Monti, frazione tra le più popolose dell’intera Lunigiana. A nulla è valsa la raccolta firme organizzata dal gruppo di opposizione consiliare guidato da Francesco Micheli e composto da Roberta Vallini, Andrea Galia, Martina Chiappini. "Abbiamo ottenuto adesioni e forti di questo speriamo che le richieste dei cittadini non rimangano inascoltate". A preoccupare sono i “danni collaterali”: oltre ad essere un servizio essenziale, soprattutto nelle aree interne con molti anziani non automuniti, le filiali costituiscono un presidio di sviluppo e sostegno per i territori e le comunità. Il sindaco Renzo Martelloni in questi giorni ha ricevuto a palazzo civico una rappresentanza della direzione territoriale Bper: "Ho ribadito il disappunto mio e di tutta l’amministrazione per una chiusura che oltretutto ci è stata comunicata formalmente con scarsissimo preavviso, a metà novembre".

Il disservizio impatta, infatti, anche sull’ente comunale che proprio a Bper aveva affidato il servizio di tesoreria un anno fa. "In previsione della scadenza del rapporto contrattuale previsto a fine dicembre, e che avremo voluto rinnovare con l’istituto bancario, abbiamo avviato ben due gare. La prima, a settembre – spiega Martelloni – è andata deserta. Alla seconda ha partecipato Crédit Agricole che quindi assumerà la gestione del servizio da gennaio".

Qualche avvisaglia c’era già a settembre, dunque, almeno per quel che riguarda i rapporti tra banca e Comune. Ma il sindaco assicura di essere stato all’oscuro delle intenzioni dell’istituto bancario di chiudere anche la filiale. E non è così che doveva andare: "I cittadini hanno fatto crescere questa banca e la dirigenza avrebbe dovuto tenerne conto" sostiene Martelloni.

Intanto, l’istituto bancario ha già formalizzato una serie di azioni per la mitigazione del disservizio all’utenza: trasferimento automatico alla filiale di Aulla con mantenimento del codice iban per chi ha le utenze domiciliate sul conto corrente. Inoltre, gratuità dei prelievi da sportelli di altre banche per un anno intero senza commissioni aggiuntive. Ma il gruppo di minoranza non si rassegna e promette iniziative future: "Dobbiamo fare di tutto per evitare lo spopolamento della parte alta del Comune, bisogna garantire e aumentare i servizi. Il nostro impegno ora sarà quello di ottenere il mantenimento dello sportello bancomat che permetta il prelievo, il deposito e le operazioni di pagamento" dichiara Micheli.

Spiragli potrebbero esserci: l’istituto bancario è proprietario dell’immobile e quindi non dovrebbe accollarsi gli oneri dell’affitto ma i soli costi di gestione. Fiducioso su questo anche il sindaco Martelloni. E Micheli aggiunge: "Si lavori per creare uno spazio utile alla comunità che vada a compensare la grave perdita dei servizi a cui la frazione di Monti va incontro con la chiusura della banca".