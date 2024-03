Si chiede chiarezza sul chiosco

Dopo il consigliere di minoranza Simone Caffaz, anche il segretario della Lega Nicola Pieruccini attacca sulla gestione del chiosco di piazza di piazza Gramsci. "La Lega punta il dito contro la gestione del chiosco da parte dell’assessore al patrimonio Carlo Orlandi – scrive Pieruccini –, che potrebbe causare errori amministrativi e gravi conseguenze legali per l’amministrazione. La norma prevede che per poter usare gli immobili comunali sia necessario seguire una procedura concorrenziale, come stabilisce la normativa comunitaria. L’evidenza pubblica è il criterio principe per la contrattazione con i privati. La Lega per questo si rivolge direttamente alla comandante della polizia municipale Paola Micheletti, che in seguito all’attività abusiva del chiosco ha l’obbligo di sequestrare il bene pubblico per non farne perpetrare l’abuso". "Secondo l’articolo 107 del Tuel la responsabilità per l’adozione di queste decisioni è attribuita al dirigente – prosegue Pieruccini –, a cui spetta la verifica per dimostrare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico, che giustifica la revoca e la sua prevalenza sull’interesse privato. Inoltre negli atti relativi alla concessione a Crudeli, è fatto ‘divieto di rinnovo’ del contratto scaduto, principio dovuto a un vincolo europeo che considera il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un nuovo contratto che deve essere sottoposto ai canoni dell’evidenza pubblica".