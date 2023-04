Si cercano guardie mediche da impiegare sul litorale

L’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest cerca medici per i punti di guardia turistica su tutto il litorale nord della costa toscana. Tredici sedi, di cui tre all’Elba, poi a salire da San Vincenzo per arrivare a Forte dei Marmi e sulla costa apuana viene confermata solo la sede della Partaccia, con apertura del servizio dal primo luglio al 31 agosto. Il servizio di guardia turistica sarà espletato tutti i giorni della settimana, con le modalità e gli orari mattutini e pomeridiani che verranno indicati nella lettera di incarico. Se possibile, gli incarichi saranno conferiti per una durata non inferiore a 15 giorni consecutivi, di norma per un impegno orario non inferiore a 14 ore settimanali (nel rispetto comunque del limite massimo di 48 ore settimanali tenuto conto delle attività compatibili complessivamente svolte dall’interessato). Le domande devono essere presentate all’azienda Usl Toscana Nord Ovest entro il 5 maggio tramite PEC a: [email protected] con oggetto "TURI23 guardia turistica". Info utili e moduli da compilare sono sul sito dell’azienda sanitaria.