Si cerca un maitre d’hotel per dirigere la brigata

MAITRE Hotel "Miramonti" a Forte dei Marmi (LU) cerca maitre per servizio colazioni e cena. Richiesta esperienza nella mansione, possesso Haccp e attestato sicurezza sul lavoro, buona conoscenza lingua inglese. Da aprile a fine ottobre con orario 8-12 e 19-23, 6 giorni lavorativi su 7. Email [email protected] CAMERIERI Ristorante "I giardini Ripa di Versilia" a Seravezza cerca camerieri di sala per accoglienza, servizio all’aperto, degustazione di vini, riordino e pulizia in un ambiente giovane e positivo. Non è necessaria esperienza. Si cerca una persona motivata, orientata al cliente e con la passione per la natura e la ristorazione. Da marzo ad ottobre 2024. Email [email protected]

CAMERIERI Hotel "Villa Marzia" a Marina di Pietrasanta cerca camerieri di sala per servizio colazioni e cena, esperienza nella mansione, conoscenza della lingua inglese e tedesca, possesso attestato Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro, mattina e sera da concordare, 6 giorni lavorativi su 7, da aprile a ottobre. Email [email protected]