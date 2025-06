Si cerca un gestore per il chiosco in piazza Gramsci

Il Comune di Carrara ha avviato una procedura di selezione pubblica per l’assegnazione in concessione del chiosco di piazza Gramsci da adibire a servizio di punto ristoro. La concessione avrà la durata di 6 anni, senza possibilità di rinnovo. I soggetti in possesso dei requisiti indicati devono presentare esclusivamente sulla piattaforma regionale START entro le 12 di martedì 15 luglio 2025. Numerosi i requisiti indicati nel capitolato per chi vorrà farsi avanti. Tra questi non solo garanzie su un orario minimo di apertura, che dovrà comunque comprendere anche domeniche e festivi, ma anche precisi impegni su pulizia e decoro e, non ultimo, sulla capacità di organizzare iniziative culturali e di aggregazione sociale che possano valorizzare l’intera piazza.

"Con questo bando andremo a riaccendere una luce in un luogo nevralgico della città come piazza Gramsci garantendo allo stesso tempo ai concessionari certezze e una solida base su cui lavorare – sottolinea l’assessore al Commercio Lara Benfatto -. Vista la particolarità del chiosco di piazza Gramsci chiediamo a chi si vorrà fare avanti non solo di impegnarsi a garantire orari di apertura continuati durante tutto l’arco dell’anno, ma di fare sì che quel luogo diventi un punto di socializzazione e di socialità attraverso eventi e iniziative culturali".