Si cerca un direttore sanitario per l’unità operativa complessa

Il gradimento per il dottor Riccardo Gerali alla carica di nuovo referente sanitario degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano, non mette nel cassetto l’impegno per l’istituzione di un’unità Operativa Complessa guidata da un direttore sanitario autonomo per la Lunigiana. A ricordarlo c’è l’ordine del giorno, collegato al bilancio di previsione 20222024, approvato all’unanimità, che impegna il presidente e la giunta regionale "affinché l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest accolga le istanze della stragrande maggioranza degli amministratori locali della Lunigiana e preveda per il Presidio Ospedaliero Lunigiana la costituzione di una Unità Operativa Complessa oltre che la nomina di un direttore medico di presidio, con tutte le autonomie del caso, che risponda direttamente al responsabile della zona ospedaliera".

E sottolinea questo vincolo il sindaco di Tresana Matteo Mastrini: "La nomina è positiva viste le sue qualità umane e professionali, ma non coglie quanto auspicato da alcuni sindaci ed approvato dal consiglio regionale sul Presidio Ospedaliero Lunigiana ed alla costituzione di una Unità Operativa Complessa oltre che alla nomina di un Direttore medico di Presidio, con tutte le autonomie del caso, che risponda direttamente al responsabile della zona".

Anche il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri non demorde. "Faccio i migliori auguri al dottor Gerali: è un ottimo professionista – afferma –, ma questa è una soluzione temporanea e mi aspetto che Asl e Regione Toscana diano corso al più presto, alla volontà di creare un’Unità Operativa Complessa con i due presidi. Non può essere dimenticato l’obiettivo finale che resta l’autonomia del direttore di presidio. Poi potrà essere lo stesso dottor Gerali a svolgere questa funzione, ma porrò nei prossimi giorni il caso nella Società della Salute che deve riunirsi per la nomina del nuovo presidente". N.B.