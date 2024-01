Si assegnano 23 medaglie e nastrini di benemerenza ai volontari

Venerdì alle 21 in sala consiliare del Comune di Fivizzano ci sarà la consegna di medaglie e nastrini di benemerenza ai volontari della protezione Ser Fir Cb locale che hanno prestato servizio nell’attività determinata dal Covid 19. "Sono 23 nostri associati che hanno garantito un’infinità di servizi - dice Maurizio Pietrini, presidente della Protezione Civile di Fivizzano - dal primo momento della pandemia fino alla fine. Ci siamo occupati giorno e notte della distribuzione di alimenti, mascherine, protezione per il personale delle case di riposo, medicinali, pasti caldi. Inoltre, eravamo interpellati dai titolari delle varie farmacie - aggiunge - per ritirare e consegnare medicinali e altri generi a persone disabili, anziani soli o sprovvisti di auto che non avevano possibilità di recarsi nelle strutture sanitarie. Abbiamo anche operato al centro vaccinale di Carrara Fiere a Marina di Carrara e abbiamo prestato servizio nelle scuole per il mantenimento del distanziamento sociale, pure su scuolabus. Fivizzano, oltre ad avere l’ospedale, sul suo territorio ha ben 94 frazioni sparse su circa 200 Km quadrati, tutte abitate. E’ stato un impegno gravoso quello dei nostri bravi e motivati volontari. Ringrazio pertanto il sindaco Giannetti - conclude Pietrini - il vicesindaco Poleschi e l’amministrazione per questo loro gesto di riconoscenza, a nome di tutta la popolazione".

Roberto Oligeri