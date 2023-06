Si aprono gli ‘Studi’ Una full immersion tra arte e creatività L’estate alza il sipario

Ci siamo: il grande laboratorio d’arte è pronto a spalancare le sue porte. Oggi alle 19 in piazza Gramsci si inaugura ‘Carrara studi aperti’, l’unica manifestazione capace di valorizzare l’arte che si respira nei tanti laboratori della città. Da oggi e fino domenica parte il viaggio alla scoperta degli atelier e degli artisti che lavorano in terra apuana. I laboratori si possono visitare in solitaria (scannerizzando i qr code sulla mappa dell’evento) o con visite guidate gratuite messe a disposizione dagli organizzatori, Asp ‘Oltre e ‘Carrara città creativa Unesco’. A corollario di questa grande manifestazione di richiamo i tanti eventi organizzati all’interno dei singoli studi di scultura, pittura e grafica. L’arte dà dunque il via all’estate carrarese che continuerà il 17 giugno, sempre in piazza Gramsci, con il taglio del nastro (alle 18,30) della “White Carrara”, la mostra diffusa organizzata in collaborazione con Imm Carrarafiere, che apre i battenti con un concerto dei Cage.

L’inaugurazione di “Studi Aperti” è stata ieri l’occasione per l’amministrazione di fare il punto sul calendario degli eventi eventi che animeranno il territorio, "dai monti al mare". Un insieme di eventi che vedono in programma anche il concerto di Alberto Fortis il 22 di luglio. Un calendario realizzato in collaborazione con le Pro loco e altre associazioni del territorio. L’arte gioca un ruolo da protagonista, a partire da questo fine settimana per continuare con White Carrara che accompagnerà la città estiva fino all’1 ottobre.

Le mostre. Fino al 25 giugno si potrà visitare l’esposizione di fotografie ‘La lotta delle donne’ di Tano D’Amico al Carmi, che a metà luglio lascerà spazio all’omaggio all’architetto Ezio Bienaimè, nel centenario della sua nascita. Fino alla fine di giugno si può visitare anche la mostra ‘Riconciliarsi’ al Mudac, che a luglio ospiterà invece ‘Scolpire il vento’ di Francesco Bartoli. Musica. In attesa del concerto evento di Francesco Gabbani del 9 settembre a Carrafiere, in città sono previsti altri appuntamenti musicali. Il 21 giugno alle 21 piazza De André ospita la formazione dei Kinnara, mentre da metà luglio piazza Gramsci diventa la location della rassegna ‘Cantautorato’. Tra luglio e agosto spazio alla kermesse ‘Armonie dai balconi’ per quattro sabato sera. E sempre nello stesso periodo si accendono i riflettori sui paesi a monte: Fontia, Gragnana, Bedizzano e Castelpoggio con ‘Borgo in frac’, un contest di band giovanili. E poi spazio agli ‘A Ufo’ che con ‘Carraracconta’ e il personaggio di Marmocchio animeranno a luglio e agosto le piazze di Codena, Colonnata, Bergiola, Castelpoggio, Sorgnano e Torano. Il 23 giugno al museo Carmi della Padula ci sono i concerti della scuola comunale di musica.

Letteratura. A palazzo Cucchiari fino alla fine di giugno la rassegna organizzata con Sea, mentre da luglio ad agosto a Palazzo Binelli è in programma ‘Voce all’autore’. Appuntamenti con autori di rilievo, incontri dibattito, reading letterari e performance musicali sono i protagonisti della rassegna ‘Resistere Esistere’ di luglio. ‘Torano notte e giorno’ va in scena dal 27 luglio al 13 agosto, mentre a Marina è in programma la Notte Blu. Grande attesa per la due giorni di ‘Avenza Medievale’, organizzata dalla locale Pro loco che si svolgerà a luglio.

A inaugurare il calendario di settembre ci saranno i giovani scultori del simposio organizzato dal Club Unesco assieme alla Fondazione Marmo, con la premiazione prevista agli inizi di ottobre in occasione del ‘Forum delle Città creative Unesco’. A seguire la manifestazione forse più attesa, Con-vivere, di scena dal 7 al 10. "La collaborazione con le Pro loco per noi è importante perché ci dà l’occasione di rendere ancora più ricco il nostro programma, con eventi pensati ad hoc per i singoli paesi quartieri – ha detto l’assessore al turismo Lara Benfatto –. A Marina la Pro loco ha già pronto un proprio calendario che prevede tanti eventi divisi tra piazza Menconi e via Rinchiosa, ad Avenza ci sarà la festa medievale e ancora in centro la Festa arcobaleno, solo per fare alcuni esempi. In questa che sarà un’estate ricca di eventi non dimentichiamo poi anche i tanti appuntamenti sportivi tra cui il prestigioso campionato assoluto di vela d’altura organizzato dal Club Nautico dal 28 giugno al primo luglio così come il ritorno, a fine giugno, del Jam camp".

"Abbiamo cercato, con un attento lavoro di squadra, di offrire un pacchetto variegato di eventi di qualità – ha sottolineato l’assessore alla cultura Gea Dazzi –. Tutto il settore cultura, che ringrazio di cuore, abilmente coordinato dall’esperienza tecnica della dirigente Cinzia Compalati, ha lavorato senza sosta e ancora sta lavorando per garantire un’offerta culturale di qualità che crediamo possa rendere interessante l’estate carrarese per chi vive in città e per chi vuol vivere la nostra città. E non mancheranno di certo ancora diverse sorprese che andremo via via a svelare".