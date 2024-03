Si apre il processo per gli attivisti

Si apre giovedì prossimo 14 marzo al tribunale di Massa l’udienza predibattimentale per il blocco della strada dei marmi di Carrara avvenuto il 10 giugno 2022 a Carrara. Dietro il banco degli imputati: quattro gli attivisti di ’Ultima generazione’ che dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio e blocco con oggetti. Il processo è

slittato a marzo dopo che la prima udienza, fissata per

il 14 settembre scorso,

era stata rinviata per un difetto di procedura nel rinvio a giudizio.

A ricordare l’apertura

del processo, Ultima generazione con una nota elenca anche altri processi in corso per gli attivisti in Italia.

I quattro imputati sono accusati di aver bloccato

lungo la strada dei marmi alcuni camion che quotidianamente raggiungono le cave di Carrara per caricare materiale, mettendosi a sedere a terra, ed esponendo due striscioni di denuncia sull’escavazione delle Alpi Apuane, impendendo il passaggio dei mezzi.

Due degli attivisti si legarono tra loro anche, un’altra persona invece a un camion.

L’azione di protesta aveva l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle politiche dell’estrattivismo

e dello sfruttamento del territorio, ritenute

un profitto per poche

persone.