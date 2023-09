Si alza il sipario degli Animosi. Haber, Marcorè e Drusilla Foer le stelle del cartellone teatrale

di Daniele Rosi

Inizierà martedì 17 ottobre la nuova stagione del Teatro Animosi. Il nuovo cartellone accompagnerà gli appassionati fino alla primavera con 15 titoli, suddivisi tra prosa, danza e musica, compresa un’anteprima nazionale e una prima regionale. Il cartellone, presentato ieri mattina sul palco degli Animosi dall’assessore alla cultura Gea Dazzi, e dalla direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Patrizia Coletta, nasce per l’appunto dalla collaborazione tra il Comune di Carrara e la stessa Fondazione spettacolo. Importanti e noti al grande pubblico i nomi degli artisti che nelle prossime settimane calcheranno il palco degli Animosi: da Stefano Massini, già protagonista a Con-vivere pochi giorni fa, proseguendo con artisti di fama come Alessandro Haber, Giuliana De Sio, Neri Marcorè, Drusilla Foer, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio e Sonia Bergamasco. "Stagione dinamica con proposte che pensiamo possano vivacizzare l’offerta e il gradimento del pubblico" ha introdotto l’assessore Dazzi. "Avremo un’assoluta qualità degli interpreti - ha aggiunto Patrizia Coletta - e quindi un livello alto di ciò che sarà mostrato sul palco".. La proposta rientra a tutti gli effetti in un’idea di ‘viaggio’, alla scoperta di diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo; una proposta multidisciplinare pensata per rispondere alle esigenze di tutti. Tante le iniziative di promozione per la nuova stagione degli Animosi, con la possibilità di fruire degli spettacoli con tre tipologie di abbonamento, ognuno composto da otto appuntamenti. Sono previste anche riduzioni per chi è in possesso della carta studente; più altre agevolazioni per gli under 35 e gli over 65. Inoltre altre iniziative riguardano la possibilità di regalare il biglietto nel giorno di compleanno di una persona, valido per gli under 35, più ancora il ‘biglietto sospeso’ che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà. Infine ‘Fts per l’ambiente’ consentirà una riduzione a chi presenterà un abbonamento mensile a un mezzo pubblico.

Tutti gli spettacoli dalle 21: l’apertura il 17 ottobre e 18 ottobre, in anteprima regionale, con la ‘Locandiera’ di Carlo Goldoni per la regia di Antonio Latella e con Sonia Bergamasco. Il 9 e 10 novembre ’Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto’ di Lina Wertmuller, con Euridice Axen e Giuseppe Zeno. Massimo Popolizio sarà invece in scena il 18 e 19 novembre interpretando ‘Uno sguardo dal ponte’ di Arthur Miller, e poi il 25 novembre lo spettacolo di danza ‘Satiri’ di Virgilio Sieni con i danzatori Jari Boldrini e Maurizio Giunti. Il 13 e 14 dicembre Beatrice Baldacchini sarà protagonista di un omaggio a Raffaella Carrá, portando in tributo alcuni dei brani più significativi dell’amata artista. Paolo Calabresi con ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo genovese andrà invece in scena il 21 e 22 dicembre. Il 16 gennaio il ‘Processo Galileo’ di Angela Dematté e Fabrizio Sinisi. La coppia Alessandro Haber e Giuliana De Sio porterà lo spettacolo ‘La signora del martedì’ di Massimo Carlotto il 23 e 24 gennaio. La stagione prosegue il primo febbraio con ‘White Out’ di Piergiorgio Milano, mentre Neri Marcorè porterà in scena con Rosanna Naddeo, ‘ La buona novella’ di Fabrizio De André il 13 e 14 febbraio. 24 e 25 febbraio sarà il turno di Stefano Massini con ‘L’interpretazione dei sogni’ di Freud. Il 2 marzo il teatro ospita ‘Festen. Il gioco della verità’ di Thomas Vinterberg, Mogen Rukov e Bo Hansen, con Danilo Nigrelli e Irene Vivaldi. Sabato 9 marzo lo spettacolo di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi ‘Il capitale’, un progetto di Kepler 452 con Nicola Borghesi e Tiziana De Blasio, Felice Ieraci e Francesco Iorio del Collettivo di fabbrica dei lavoratori Gkn. Il 22 e 23 marzo Drusilla Foer è protagonista di ‘Venere Nemica’, ispirato alla favola di Apuleio ‘Amore e psiche’. Chiude il 7 aprile la compagnia Cob Opus Ballet con, in anteprima nazionale, ‘Sempre Verdi’.