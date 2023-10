Si allungano i permessi di circolazione

Allungare di un’ora la finestra di accesso in città per la ztl e l’area pedonale urbana. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi su cui stanno discutendo gli uffici insieme a Nausicaa e su cui saranno fatti ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Ieri è stato fatto un secondo punto della situazione, nella commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli, in cui sono interventi anche l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni, la dirigente della Polizia municipale Paola Micheletti, insieme a Lucia Venuti direttore di Nausicaa con il funzionario Riccardo Tonini. Secondo il regolamento attualmente vigente, l’orario di accesso nella ztl e nella apu, l’area pedonale urbana, riservato solo a certe categorie di mezzi con il permesso, è consentita dalle 7 alle 10. Nelle ipotesi in commissione si è discusso dell’eventualità di portare l’orario dalle 7 alle 11, allungando perciò di un’ora rispetto ad oggi e agevolare in particolar modo il lavoro dei mezzi che trasportano merci e valori. Tra le ipotesi discusse in commissione per l’area pedonale urbana, anche l’idea di migliorare il regolamento relativo ai b&b, che durante la stesura anni fa dell’attuale regolamento non erano ancora diffusi come lo sono adesso. La proposta riguarda i veicoli dei clienti destinati ai b&b, a cui sarà rilasciato un permesso dando comunicazione della targa a Nausicaa. A questi veicoli sarà poi garantito un permesso di transito e sosta dalle 7 alle 11 e dalle 13 alle 20, in questo caso compreso dei festivi. Per i mezzi che fanno servizio di pasti a domicilio, sarà rilasciato un permesso dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 20, compresi anche in questo caso i festivi. Per i veicoli che consegnano generi alimentari, sarà rilasciato il permesso dalle 7 alle 20, compresi festivi e per il tempo necessario di carico e scarico.

D.R.