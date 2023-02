Sì all’ospedale di comunità Il progetto ora può partire

La ‘Casa’ con ospedale di comunità andrà nell’ex scalo merci della stazione di Massa. Ora il percorso è davvero segnato. La Conferenza dei servizi, coinvolgendo tutti, dalla Regione ad Arpat, passando per Asmiu, Ferrovie, Provincia, Comune, Asl, Autorità idrica, Anas e gestori di servizi e sottoservizi, ha approvato il progetto ai sensi della legge regionale 12 del 2022. Una normativa che per dare le gambe al Pnrr, quello che finanzia la realizzazione dell’opera con 11,5 milioni di euro, partiti da 10,2 poi aumentati per l’incremento previsto dei costi di energia e materie prime, e trasforma il progetto in variante automatica al Regolamento urbanistico.

"Consentirà di dotare il nostro comprensorio di due strutture sanitarie di rilevante importanza per complessivi 4.500 metri quadrati – sottolinea il sindaco Francesco Persiani –. Sarà dotata di tutti gli accorgimenti per renderla una struttura moderna, accogliente, efficiente e funzionale. La nostra sanità locale aveva estrema necessità di questa struttura e, a quanto pare, ora ci sono tutte le condizioni per poter annunciare che entro giugno 2026 entrerà in funzione, sostituendo così l’obsoleta Casa della salute di via Bassa Tambura. Spero solo che chi si occuperà della vicenda nei prossimi mesi non perda di vista l’importante traguardo, anche perché ci sono ancora dei passaggi da svolgere per portare a compimento l’operazione, ma la strada è ormai tracciata".

Quali sono i passaggi? In linea teorica, come spiega il sindaco, "deve andare in consiglio per il voto come presa d’atto della variante al Ru. Poi entro il 31 marzo bisogna concludere l’acquisizione dell’area. La bozza di contratto preliminare scadeva al 28 febbraio ma l’abbiamo prorogata in accordo con Rfi fino al 30 giugno". Questo l’iter normale. Ma con la mozione di sfiducia in discussione l’1 marzo, sono tutte incombenze che potrebbero passare al commissario prefettizio che per un paio di mesi assumerebbe i poteri di giunta e consiglio, chiamato quindi in autonomia a portare avanti gli atti. Non dovrebbero esserci problemi, sotto questo profilo, perché in linea tecnica il progetto ha ottenuto il via libera da parte di tutti gli enti.

"Sono state fatte tutte le verifiche, anche di impatto acustico con la ferrovia" sottolinea Persiani e conferma che nell’ambito dell’accordo con Asl Toscana nord ovest, a opera completata l’azienda "diventerà proprietaria dell’area dandoci in permuta la palazzina dell’ex Serd di viale Democrazia", forse da destinare a uffici comunali in buona parte. E il vecchio ospedale? "Spero ancora in un suo recupero come fabbricato da destinare a polo scolastico, sede distaccata universitaria o comunque per la formazione e al mondo giovanile. Per me una prospettiva da non scartare".

