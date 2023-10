Sì all’oblio oncologico. Tognini primo firmatario

Con voto unanime, è stata approvata favorevolmente in consiglio provinciale, la mozione sul riconoscimento del diritto all’oblio oncologico. Il primo firmatario è stato Omar Tognini, capogruppo di “Cambiamo Massa-Carrara“ e vicesindaco di Licciana Nardi. Il documento, presentato e approvato, fa richiesta affinchè le persone sopravvissute al cancro non vengano discriminate e impegna il consiglio provinciale a sostenere, in sede politica e nell’ambito dell’associazionismo che si adopera a sostegno dei malati oncologici, il riconoscimento del diritto delle persone che sono affette da patologia oncologica. "Ringrazio tutto il consiglio provinciale, il quale siglando questo documento si unisce moralmente – dichiara Omar Tognini – a noi in un’autentica battaglia di civiltà. Riteniamo assurde le discriminazioni di cui sono fatte oggetto le persone che hanno avuto un tumore: non possono accedere a un mutuo, non possono adottare un bambino, sono trattate diversamente anche di fronte a un contratto o a una selezione per il lavoro. Il nostro obbiettivo – conclude Tognini – è di spezzare queste ingiuste discriminazioni per consentire a tutti loro il ritorno a una vita piena, dignitosa e con pari diritti".