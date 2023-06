"Sì alla riqualificazione di Ex Cat e Pomario"

I verdi dicono sì al progetto di riqualificazione dell’area ex Cat e Pomario Ducale. D’altronde si tratta di una revisione del vecchio comparto Piuss proposto dalla giunta ‘arancione’ del sindaco Roberto Pucci e della vice sindaca Martina Nardi e nessuno lo nasconde visto che quei disegni e quei riferimenti sono riportati all’interno della relazione generale del progetto in gara. Una delle sostanziali differenze riguarda magari lo spostamento della rotatoria da realizzare su via Tambura per salvare il muro storico di via Campromaldo ma per il resto l’obiettivo è quello. "Meglio tardi che mai – sottolineano Maria Chiara Bontempi e Maurizio Bonugli di Europa Verde-Verdi di Massa – Una progettualità che viene da lontano, ma che va nella condivisibile direzione della rigenerazione urbana e del sostegno alle politiche culturali. La realizzazione della ‘Casa dell’Arte’ è un’opera importante da sostenere oggi come allora – chiudono – impegniamoci affinché ciò accada. Ma ridurre la questione al solo rischio di perdere qualche posto auto è davvero un argomento spuntato. Infine ecco la nostra pagella alla prima seduta del consiglio comunale. Maggioranza 10 e lode in furbizia, opposizione 0 in lungimiranza".