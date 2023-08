Sì alla fiaccolata per l’ospedale La città pronta alla battaglia

di Cristina Lorenzi

"Ci sono. Ci sono". Sono un susseguirsi di conferme e di adesioni i siti social su cui i cittadini stanno organizzando la fiaccolata per la salvezza dei servizi sanitari, del monoblocco, dell’oncologia. Si riunirà oggi il Comitato di primo soccorso per decidere data e modi della manifestazione di protesta contro l’Asl e contro la decisione di smantellare il monoblocco. "Siamo intasati dalle telefonate – spiega Fiorella Fambrini– da tutte le parti ci chiedono di organizare una manifestazione per una battaglia di civiltà". La città ha ancora aperte le ferite del passato che hanno visto il depotenziamento dei servizi dalla soppressione del materno infantile alla chiusura dell’intero ospedale per accettare lo spezzatino del monoblocco.

In prima linea Matteo Martinelli che in relazione alla reazione della sindaca parla di "belati verso Asl e Regione". Parlando di colpo mortale, Martinelli accusa la giunta e l’Asl di "negligenza e sciatteria. Le prescrizioni dei Vigili del Fuoco non paiono tali da imporre la chiusura del Monoblocco. Pare poi che la struttura di Fossone, dove si favoleggia finiranno le cure intermedie, sia ancora alto mare. Al Noa non c’è spazio per altri servizi che andranno persi. Spieghino la sindaca e la sua vice perché queste notizie non sono state comunicate ai cittadini". Reclamando il piano dettagliato da Asl, Martinelli, punta il dito verso il Pd: "Le responsabilità dei vertici Dem sono gravissime. Il disinteresse della Regione a governo Pd oggi pare non incontrare più alcun ostacolo, dato che gli investimenti promessi su sanità, bonifiche e Imm sono stati rimandati o azzerati". Poi le accuse: "In quattro anni Asl non è stata in grado di avviare la progettazione della nuova palazzina, voluta dall’amministrazione De Pasquale, che era anche riuscita a ottenere milioni dall’allora assessore regionale alla Sanità Saccardi. Alla palazzina è suboprdinata la ristrutturazione del Monoblocco". Da qui il timore di una nuova cattedrale nel deserto: "A subire i danni di questo disastro saranno le fasce più deboli che non hanno i mezzi per rivolgersi a strutture private. In questa drammatica situazione, dall’amministrazione di Carrara sono arrivati belati, altro che ruggiti. Del resto, l’assessore alla Sanità, Roberta Crudeli, è una dipendente di Asl che dovrebbe battere i pugni sul tavolo a cui stanno seduti i suoi superiori di partito e di lavoro. Non ci sembra la soluzione per la difesa degli interessi dei pazienti. Una riflessione sull’opportunità di mantenere tale delega sembra doverosa anche perché, in questi mesi, al consiglio è stata rappresentata una situazione del Monoblocco ben diversa da quella reale. Non so se la maggioranza intenda continuare a difendere amministrazione comunale, regionale e Asl, ma di certo non lo farà il Movimento 5 Stelle".