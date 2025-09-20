Si accendono i riflettori sulla sicurezza. Una giornata per educare alla legalità

Imparare a valutare i rischi della quotidianità a scuola, per strada e nel tempo libero: protagonisti soprattutto i bambini senza dimenticare gli adulti Questa la finalità della sesta edizione della "Giornata della sicurezza" che va in scena oggi, dalle 10 alle 19 in Piazza Italia, organizzata dall’amministrazione comunale. Obiettivo dell’evento: promuovere la cultura della sicurezza in modo educativo e coinvolgente, affinché ogni giovane cresca con la consapevolezza dell’importanza di vivere in una comunità sicura. Partecipano Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, Misericordia, Aido, Fratres, Guardia Costiera, Soccorso Alpino e tanti altri. Metteranno in scena in piazza Italia simulazioni realistiche e saranno condivisi consigli pratici su come affrontare situazioni di emergenza. Dopo i saluti del sindaco Jacopo Ferri sono previsti gli interventi del prefetto Guido Aprea e del questore Bianca Venezia, alle 10.30 si inizia con uno spettacolo di Geronimo e Tea Stilton le mascotte della manifestazione. Subito dopo sarà messo in scena un assalto dimostrativo di scherma a cura delle Fiamme azzurre della Polizia penitenziaria, curato dall’atleta olimpionico Aldo Montano.

Il programma della giornata continua nel pomeriggio, dalle 14.30 quando prenderanno il via numerosi tipi di simulazioni dall’incidente stradale, alla ricerca di stupefacenti, recupero in parete, e simulazione di un attacco terroristico. Non mancheranno dimostrazioni sui metodi di autodifesa, lo spegnimento incendio, una caccia al ladro e una simulazione di volo dimostrativo con l’elicottero. Alle 16.45 la replica della pièce delle mascotte Stilton. I partecipanti potranno interagire direttamente con gli operatori e imparare divertendosi.

Sarà uno spettacolo divertente vedere i piccoli guidare le mini auto seguite dai vigili urbani, le prove da pompiere, l’uso delle scale e del tunnel, l’avventura sulle moto dei carabinieri e sulle rombanti pantere della Polstrada che presenteranno diverse apparecchiature tra cui tele laser, autovelox ed etilometri. Prima di tuffarsi nel mondo della legalità, ogni partecipante dovrà passare dalla "Ruota della Sicurezza", che mette in evidenza gli stemmi di ciascun Corpo partecipante, per decidere da quale esperienza cominciare.

I Vigili del Fuoco spiegheranno ai bambini l’attività di loro competenza mettendo in mostra un’autopompa, gommoni da rafting, moto d’acqua, un furgone Ucl che ha lo scopo di fare da base per la ricerca delle persone scomparse. E poi andrà in scena “Pompieri per un giorno”, un’attività ludico motoria che vedrà i più piccoli protagonisti con imbracatura e caschetto, prima del rilascio di un attestato di partecipazione. Saranno attivi anche i volontari della Protezione Civile che insegneranno ai bambini come parlare alla radio, come comportarsi in caso di terremoto all’aperto o in caso di allerta, spiegando loro a cosa a quali situazioni corrispondono i vari colori di allarme.

Natalino Benacci