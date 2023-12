Si accende nel cortile di Palazzo Ducale l’albero delle associazioni

E’ in programma domani, alle 17.30, nel cortile di Palazzo Ducale, l’accensione dell’albero di Natale delle associazioni. E’ la quinta edizione promossa dall’associazione Diversamente Splendidi a cui da quest’anno si sono aggiunti l’associazione Insieme e la Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets. Per l’occasione sarà un pomeriggio ricco di performance con ’Ensamble in Jazz’ del liceo musicale Palma, la compagnia teatrale ’Il Convento’ e il Coro del Convento di Santa Cecilia della Zecca. La festa sarà presentata da Selenia Erye. L’idea di farlo in Provincia è dettata dal fatto che sono coinvolti e rappresentati tutti i Comuni nell’intento di promuovere una sinergia tra le associazioni del territorio. L’albero è di oltre 4 metri e accoglierà gli addobbi di tutte le associazioni.