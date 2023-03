"Show triste Pagina indegna per la città"

"Non si sfiducia un sindaco a due mesi dal voto". Arriva la dura rezione alla caduta del sindaco Persiani da parte di Alfredo Camera di Azione federata con Italia viva. "Troviamo surreale che a soli due mesi dalle elezioni comunali venga sfiduciato il sindaco (nulla importa di quale schieramento sia) di una città capoluogo lasciando tutto in mano a un commissario prefettizio. Che senso ha tutto questo? Tra poche settimane i cittadini avrebbero con il voto potuto giudicare positivamente o meno l’amministrazione uscente. Lasciare la città senza una guida, con il rischio di perdere finanziamenti importanti, senza calcolare il grave danno di immagine, a chi giova tutto questo?"

"La sensazione – prosegue – che a prevalere siano stati gli interessi e le ambizioni personali e non il bene dei cittadini. Come Azione riteniamo la giornata di ieri come una delle pagine più tristi della storia politica della nostra città. Azione federata con Italia viva scioglierà a breve la riserva pronti a iniziare con entusiasmo una campagna elettorale concreta, partecipata sui temi centrali del territorio. A Massa per vincere e governare bene per i prossimi 5 anni ci vuole una proposta moderata, riformista, di lungo respiro che guardi alle future generazioni e affronti in maniera pragmatica i temi storicamente irrisolti del nostro territorio".