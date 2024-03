Show con moto elettriche e dimostrazioni di guida alla ’Cittadella dello sport’

Nell’area conosciuta come Cittadella dello sport a Montignoso arrivano… le moto elettriche. Una serie di iniziative sportive organizzate da Akm Reparto Corse Asd di Querceta con il patrocinio del Comune. Saranno realizzate delle dimostrazioni di guida e attività motociclistiche da svolgersi con l’uso esclusivo di motori ad alimentazione elettrica nel primo e nell’ultimo fine settimana dei mesi di aprile, maggio e giugno: 6-7 aprile , 27-28 aprile ,4-5 maggio, 25-26 maggio , 1-2 giugno, 29-30 giugno. L’idea ha trovato il sostegno della giunta perché ha l’obiettivo di "sensibilizzare verso la mobilità elettrica e l’attività, rivolta a tutti i cittadini, delle diverse fasce d’età". Al posto del canone per l’occupazione del suolo pubblico, inoltre, gli organizzatori realizzeranno in compensazione degli importanti interventi di manutenzione dell’area, comprese le zone destinate a parcheggio.