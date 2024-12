Sgominata banda degli orologi: tre arresti

Il loro bottino era di quelli a più zeri visto che si parla di orologi di lusso del valore complessivo di quasi 100mila euro e scippati nel territorio di Forte dei Marmi. Finito nel mirino dei baby ladri, tutti poco più che ventenni originari del Marocco, anche un imprenditore di Massa. L’incubo ora si può dire finito, in quanto i carabinieri della compagnia di Viareggio hanno sgominato la banda dedita appunto alle rapine di orologi di pregio. Sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare in carcere per i tre giovani. Gli episodi erano avvenuti durante l’estate appena trascorsa, con i carabinieri impegnati in numerosi servizi di prevenzione e repressione attraverso la mirata e scrupolosa attività investigativa e di analisi mirata a individuare i malfattori. È proprio in questo contesto che nei giorni scorsi sono state eseguite le tre ordinanze di custodia emesse dall’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca a carico dei tre giovani. Quest’ultimi sono ritenuti responsabili di due rapine di orologi di pregio commesse nei mesi scorsi a Forte dei Marmi: la prima ai danni, per l’appunto, di un imprenditore residente a Massa, l’altra di una donna modenese. Ai due malcapitati erano stati sottratti due orologi di prestigiose marche dell’alta orologeria, dal valore di oltre 20milao ciascuno. Ma i tre giovani erano già stati arrestati a seguito di una perquisizione, sempre il quel periodo, nella quale era stato rinvenuto un orologio di pregio dal valore di oltre 50mila euro, frutto di una rapina commessa sempre a Forte dei Marmi. L’ennesima, a dire il vero, basti pensare a quella famiglia pugliese che dalla rabbia decise di interrompere anzitempo la vacanza.