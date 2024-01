Sgombero ’popolare’. Gli sfrattati in guerra: "Assemblea cittadina contro le provocazioni"

Dopo lo sgombero dei locali di via San Giuseppe Vecchio, le associazioni che li occupavano si stanno riorganizzando. Forse non sarà una soluzione rapida ma stanno lavorando, come conferma Marco Lenzoni di Massa Insorge. "Stiamo valutando, cerchiamo una soluzione che sia idonea per tutto quello che ci serve, fra fondi pubblici o privati. Non abbiamo fretta". Ma al di là della ricerca di una nuova sede che possa ospitare magari oltre a Massa Insorge anche Carc, Comitato Sanità Pubblica, spazio e palestra popolare, nessuno vuole far passare sotto traccia quanto accaduto con lo sgombero e si preannuncia un appello alla cittadinanza con assemblea aperta nei prossimi giorni.

"Stasera (ieri ndr) abbiamo la riunione e a stretto giro, al massimo 3 o 4 giorni, faremo un’assemblea cittadina a cui chiameremo la popolazione a reagire a questa serie di provocazioni che arrivano dalla giunta – continua Lenzoni -, sia quella oggi divisa in parte all’opposizione sia quella di ieri. Siamo partiti dalle statue dei partigiani incappucciati con i sacchetti della spazzatura per arrivare al monumento al podestà fascista e per continuare con la pretesa di intitolare una strada ad Almirante. La chiusura dello spazio popolare si inserisce in questo filone. Hanno ristabilito la legalità, dicono, e che non c’entra la politica? Siamo stati noi i primi a ristabilire la legalità riaprendo a suo tempo un posto che doveva essere dei cittadini e invece era chiuso e abbandonato al degrado" conclude Lenzoni ricordando che tutto sembra legarsi alle battaglie per la sanità: "Non è un caso che quella sede sia stata occupata per difendere e respingere la chiusura del distretto di Villette. Non è un caso che lo sgombero arrivi quando lì si riuniscono le forze che contrastano la chiusura di via Bassa Tambura e vogliono la riapertura del vecchio ospedale".

Sul fronte Casa Rossa Occupata nella ex casa cantoniera di Anas, a Montignoso, c’è la promessa di Fratelli d’Italia di occuparsi anche di questa vicenda. Il sindaco Gianni Lorenzetti ribadisce che "la Casa Rossa si trova in un immobile di Anas. E lì mi fermo". Bisogna ricordare che già in passato il Comune aveva tentato una strada di accordo con Anas sull’immobile che poi non si era conclusa.

E il polverone politico sembra non diradarsi. Lunedì il sottosegretario Andrea Del Mastro sarà a Massa per un visita in carcere e il taglio del nastro della nuova sede di Fratelli d’Italia, davanti al Comune alle 16.30. E proprio in quelle ore è previsto il consiglio comunale… Dopo lo sgombero tutto potrebbe far pensare a possibili risposte di coloro che sono stati ’sfrattati’.