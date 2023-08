Sgabeus e degustazione Montelvini protagonista

Proseguono gli appuntamenti con le degustazioni d’autore allo Sgabeus Bistrot. Questa sera nel locale di viale Colombo, la protagonista dell’apericena sarà Montelvini, azienda vinicola trevigiana e di cui lo Sgabeus è local ambassador. Per festeggiare la partnership è stata pensata la prima ‘Asolo experience’, con un’apericena a base di Asolo prosecco, abbinati ad alcuni dei piatti storici dello Sgabeus. Montelvini è stata fondata dalla famiglia Serena nel 1881, ancora oggi al timone, con vigneti nelle doline del Montello. Il logo dell’azienda è una civetta, perché l’area in cui sorge la cantina è chiamata Zuitere, ‘terra delle civette’; animale simbolo di saggezza. Saranno due i menù per la degustazione, dalle 20: il primo ‘Aperispritz Asolo Experience’, sgabei con tagliere di mare, spritz ‘. Il secondo ‘Apericena Asolo Experience’, cestino di sgabei con tagliere di mare accompagnato da ‘Montelvini Asolo extra dry’, gnocchetti alla Giannaccio con ‘Montelvini Asolo extra brut’, e anelli fritti con ‘Montelvini Asolo rosè’. Ai partecipanti sarà consegnato questo articolo, su cui verrà apposto un timbro a tema, in ricordo della serata. Per prenotazioni 0585-786662.