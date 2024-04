Sfuma la prima classe a Terrarossa. Il numero minimo non si è raggiunto

Niente prima elementare a Terrarossa. Tutti gli sforzi della direzione scolastica e dell’amministrazione sono stati vani, vani anche i percorsi in cerca di una soluzione del problema. E così l’amministrazione comunale di Licciana Nardi è dispiaciuta di dover comunicare che la classe prima della scuola elementare di Terrarossa a settembre non sarà istituita.

La collaborazione con Enrica Ravioli, dirigente dell’istituto comprensivo Cocchi è stata intensa, lei stessa si è spesa in tutti i modi, partecipando a molti incontri al Provveditorato agli Studi, ma non c’è stato nulla da fare per evitare lo spiacevole epilogo. I motivi sono legati a un numero minimo di alunni richiesti per la sua formazione, numero non raggiunto. Era stato già a rischio l’anno scolastico 2023-24: la prima infatti era stata formata con 9 alunni, nonostante il tetto richiesto fosse di almeno 12. Per quest’anno, invece, essendo gli alunni solo 8, poi scesi a 5, non è stata concessa alcuna agevolazione. A questo punto la scelta delle famiglie è stata quella di mandare i propri figli a Licciana o a Barbarasco, scuole facenti parte dello stesso istituto comprensivo Cocchi.

"Ci dispiace molto di non essere riusciti a ottenere la prima per il nuovo anno scolastico di Terrarossa - commenta il primo cittadino -, ma stiamo già spendendo le nostre energie per riuscire nell’obiettivo per l’anno prossimo. Le nostre scuole sono davvero belle e una classe vuota mette in difficoltà l’intero istituto, questo ci preoccupa molto. Come amministrazione abbiamo sempre investito nel settore scolastico in cui crediamo moltissimo, custodisce e forma quello che è il nostro futuro. Fino a ora abbiamo cercato di renderle sempre più sicure, accoglienti e pronte a rispondere a tutte le necessità dei ragazzi. Per quanto riguarda la struttura di Terrarossa, poche settimane fa, abbiamo installato due nuove tettoie e fatto interventi come la copertura in carta catramata su tutta la scuola materna, per risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua. Per non parlare degli insegnanti e del personale ATA, tutti bravi e dediti al proprio lavoro, che svolgono quotidianamente con grande passione".

La dirigente scolastica evidenzia poi il calo delle nascite e la mancanza del numero minimo. "I numeri parlano chiaro - dice - non abbiamo abbastanza bimbi per formare la prima elementare. I bimbi iscritti sono comunque rimasti all’interno del comprensivo". "Purtroppo stiamo vivendo un momento storico difficile per quanto riguarda i comuni delle aree interne - aggiunge il sindaco -. Lo spopolamento della montagna è chiaro ed evidente, questo triste risultato ne è la dimostrazione. Anche a livello nazionale la natalità è ai minimi storici e i piccoli territori sono i primi a pagarne le conseguenze. Noi continueremo a batterci per salvaguardare la sopravvivenza delle nostre piccole comunità e dei servizi fondamentali che servono a tenerle vive".

Monica Leoncini