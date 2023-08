‘Sfratto‘ per l’archivio anarchico Troppo peso, a rischio il Politeama

di Alessandra Poggi

L’archivio anarchico del ‘Germinal’ è a rischio: va spostato con urgenza per problemi di sovraccarico sulla volta sottostante. Ma l’associazione degli ‘Archivi anarchici’ è contraria: il Comune di Carrara non ha ancora rinnovato la concessione per l’uso di due stanze nella ex scuola di Torano, quelle usate da quando sono iniziati i problemi strutturali al Politeama. Il trasferimento del materiale cartaceo a Torano è però già in programma per martedì 22 e giovedì 24: l’amministrazione comunale ha affidato i lavori per 4mila e 200 euro alla ditta ‘Anthos Traslochi’ di Livorno. Una decisione presa a seguito della relazione dei carabinieri della compagnia di Carrara sulle criticità riscontate nel secondo piano di proprietà comunale, da sempre sede del Fai Germinal nel teatro Politeama Verdi.

"Rilevato che nello specifico è stata individuata al secondo piano del corpo centrale dello stabile la presenza di un’ingente quantità di materiale cartaceo tale da generare un significativo sovraccarico sulla volta sottostante": è la motivazione alla base della determina firmata dalla dirigente di settore Cinzia Compalati. Parliamo di documenti molto importanti, volumi rari che vanno a completare la collezione dell’archivio anarchico, volantini, manifesti, opuscoli e altro materiale prezioso che testimonia la storia locale, compreso il rogo della Farmoplant del 17 luglio 1988. Centinaia e centinaia di libri e altro materiale che negli anni hanno portato a Carrara studiosi da tutta Italia, utilizzato anche per tesi di laurea sull’anarchia.

La biblioteca-archivio si occupa di conservare e diffondere materiale librario e archivistico del movimento anarchico e libertario. Nella documentazione ci sono le lotte operaie della zona di Massa e Carrara, la Resistenza, la Fai (Federazione anarchica italiana) e alcune figure di attivisti del movimento anarchico italiano. Il fondo raccoglie anche manifesti politici dalla metà degli anni ’70 al 2001, e documenti sugli avvenimenti salienti dell’ultimo quarto di secolo della storia d’Italia, su tematiche internazionali come le dittature sudamericane e sovietica, la transizione democratica in Spagna, il grande sciopero dei minatori inglesi contro il governo di Margaret Thatcher, la lotta di Solidarnosc in Polonia, la guerra del Golfo. Una parte del fondo tratta invece temi locali: le feste del ‘Primo Maggio’, i manifesti funebri per i compagni scomparsi, avvenimenti e personaggi storici dell’anarchismo.

"Si tratta del resto del patrimonio cartaceo dell’archivio Germinal – spiegano dagli archivi –, e pensare che siano responsabili del sovrappeso è una follia. Abbiamo avuto un incontro con sindaca e assessori. Va bene, se ci sono delle urgenze spostiamo il materiale, ma sono tre anni che stiamo aspettando che ci rinnovino la convenzione per la sede di Torano, nelle ex scuole Guidi. Non solo, è dal 2000 che l’associazione è ferma con la catalogazione perché non abbiamo più spazio per archiviare. Ci auguriamo che rinnovino la convenzione in tempi brevi, magari prima di spostare il materiale, finché non ci sarà la possibilità di tornare al Germinal. I problemi al Politeama e la speculazione edilizia l’avevamo segnalati in tempi non sospetti ma non siamo stati ascoltati e la situazione è questa".