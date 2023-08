Sfratto archivio anarchico Il trasloco dovrà attendere

di Alessandra Poggi

Il trasloco di libri e documenti del patrimonio cartaceo degli anarchici è rimandato a data da destinarsi. La movimentazione del materiale dalla sede del Germinal (Politeama) alle aule della ex scuola di Torano (attuale sede del fondo librario) in programma per la giornata di oggi è saltata per motivi personali del titolare della ditta incaricata al trasloco, la ‘Anthos Traslochi’ di Livorno. Adesso si dovrà attendere che il Tribunale di Massa (soggetto incaricato a prendere decisioni di questo tipo) indichi una nuova data. Come avevamo già spiegato la movimentazione del fondo cartacei degli ‘Archivi anarchici’ è stata disposta dallo stesso tribunale a seguito di una relazione dei carabinieri della caserma di Carrara, che ha evidenziato "al secondo piano del corpo centrale dello stabile la presenza di un’ingente quantità di materiale cartaceo – si legge nella determina dell’11 agosto scorso – tale da generare un significativo sovraccarico sulla volta sottostante". Il tutto come noto in una struttura già gravemente indebolita a livello statico. Il Comune di Carrara in qualità di proprietario della storica sede Fai Germinal del Politeama si è accollato la spesa del trasloco, pari a 4mila e 200 euro. Intanto si sta lavorando per firmare la convenzione per l’utilizzo delle aule della ex scuola Guidi di Torano, dove è già stata depositata la gran parte del materiale cartaceo degli ‘Archivi anarchici’, e la nuova convenzione dovrebbe prevedere alcuni spazi aggiuntivi vista la mole di documenti e libri. Parliamo non solo di libri che documentano il movimento anarchico e libertario, il Primo Maggio anarchico di Carrara, ma anche di volantini, manifesti e opuscoli che documentano le lotte operaie della zona di Massa e Carrara, la Resistenza, la Fai (Federazione anarchica italiana), alcune figure di attivisti del movimento anarchico italiano, persino il rogo della Farmoplant del 17 luglio 1988. Una preziosa raccolta che ancora oggi viene consultata per vari motivi, tra cui tesi di laurea sull’anarchia. Da parte loro i responsabili degli ‘Archivi anarchici’ hanno lamentato che la catalogazione del materiale è ferma dal 2000 a causa della mancanza di uno spazio dedicato all’archiviazione. Adesso con l’aggiunta di ulteriori spazi nelle ex scuole di Torano, si spera che l’archiviazione possa ripartire in attesa di tornare nella storica sede del Politeama.