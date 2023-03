Sfratti, appello al prefetto Arriva l’ordine di sgombero per due donne sole con i figli

L’amministrazione non c’è più ormai da due settimane ma la burocrazia, quella tecnica, va avanti secondo le procedure di legge e le normative che spesso, senza la politica a far da filtro, possono essere fredde e kafkiane. Come nel caso degli sgomberi dagli alloggi popolari. Procedono per chi non ha più i requisiti perché una casa se la potrebbe permettere anche da solo, come l’ordinanza firmata nei giorni scorsi a palazzo civico che intima la decadenza dal diritto all’alloggio Erp per un cittadino che ha Isee più alto di quanto previsto per l’accesso alla casa popolare e un patrimonio immobiliare superiore a 100mila euro.

Ma la burocrazia non guarda in faccia nessuno, le pratiche procedono e così l’ordinanza di sgombero può arrivare anche a carico di chi forse un tetto sopra la tetta non ce l’ha. Come nel caso di donne sole con minori a carico.

Due i casi arrivati in queste settimane all’attenzione del sindacato Asia Usb di Massa. "Ci siamo immediatamente attivati e abbiamo già richiesto urgentemente un incontro al dirigente Tonelli per trovare una soluzione – spiega –. Ci sembra assurdo che, crollata miseramente la giunta a soli pochi mesi dalle elezioni, si prospettino diversi sgomberi in città. Ce ne risultano almeno 3 solo nel mese di maggio ma potrebbero salire a 5, da dover affrontare senza una gestione politica del sociale, senza avere la possibilità di un confronto con un assessore o un primo cittadino".

Secondo il sindacato "non è giusto che per l’inefficienza o la mala gestione o i giochi di poltrona della politica cittadina ne paghino le conseguenze le famiglie in difficoltà e in emergenza abitativa". Si appella quindi al Prefetto affinché "si blocchino tutti gli sgomberi in programma fino all’insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco". Un blocco degli sfratti esecutivi fino al subentro del nuovo sindaco con un’amministrazione che potrà gestire la situazione e valutarla.

Nel frattempo il sindacato Asia parteciperà all’incontro fra la famiglia sotto sgombero e il dirigente comunale al sociale in programma il 21 marzo alle 16.30. E invita tutti ad essere presenti per far sentire vicinanza e solidarietà a questa famiglia e chiedere a gran voce lo stop degli sgomberi in programma all’interno degli appartamenti Erp almeno fino alle prossime elezioni. Senza sindaco nessuno sgombero. L’emergenza abitativa è un problema politico e non di ordine pubblico".

Nella foto proteste contro uno sfratto (d’archivio)