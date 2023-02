"Sforbiciata alle corse dei bus All’orizzonte disagi per tutti"

Il servizio di trasporto pubblico su gomma va in affanno in Lunigiana dove la sforbiciata di 350mila km di corse dei bus, prevista a novembre, metterà in ginocchio i paesi. Vecchie corriere addio: come faranno gli abitanti anziani ? L’interrogativo è posto dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e dal parlamentare Alessandro Amorese (nella foto): "La Lunigiana è sempre più Cenerentola dei territori periferici. I tagli delle corse verso i paesi penalizzeranno le linee secondarie e periferiche. Le corse vengono soppresse e Autolinee Toscane risparmia, ma quei risparmi dove finiscono?". I rappresentanti di Fratelli d’Italia raccolgono l’appello dell’Unione dei Comuni montani della Lunigiana e lo rilanciano a Regione e Autolinee Toscane. "Non si tratta di tagli ma di una drastica sforbiciata che sta creando gravi disagi a residenti, pendolari e studenti. E se i trasporti non funzionano, anche il turismo viene penalizzato - prosegue la nota di FdI - Per il Tpl su gomma c’è aperto il tema delle linee periferiche nella prossima gara d’appalto di novembre per il lotto debole, ma si temono tagli definitivi delle corse verso le frazioni dei comuni lunigianesi". E poi c’è la grave situazione di bus vecchi, corse saltate a ripetizione e depositi fatiscenti. Ed è indispensabile venga previsto anche in Lunigiana il “turno di lavoro di riserva“, autisti pronti a partire nel caso di defezioni improvvise.