"Sfide condivise per il porto". La sindaca Arrighi all’Authority:. Marina non va ridimensionata

Aggiunge i suoi timori sul possibile depotenziamento dell’Autorità portuale di Marina di Carrara a quelli dei sindacati Cgil, Cisl e Uil Serena Arrighi. Il nuovo organigramma dell’Authority che governa lo scalo lascia perplessa anche la prima cittadina e rafforza le preoccupazioni contenute nell’allarme lanciato dai rappresentanti sindacali sul futuro dell’ente e le possibili ricadute sul territorio. "Condivido le perplessità espresse da Cgil, Cisl e Uil sulle possibili conseguenze della riorganizzazione dell’organigramma interno dell’Adsp – commenta Serena Arrighi –. Si tratta di una decisione di cui l’amministrazione non era stata informata, e riguardo alla quale chiederò quanto prima un confronto con il presidente Mario Sommariva. Il porto di Marina è un’infrastruttura strategica non solo per Carrara, ma per tutto il nostro territorio e in questi anni grazie agli sforzi dell’Adsp e alla nuova sinergia con lo scalo di Spezia, sta conoscendo uno sviluppo senza precedenti".

La sindaca ricorda che "all’orizzonte per il porto e per la città abbiamo ora tante sfide che ci chiamano a continuare a lavorare insieme su obiettivi come il nuovo piano regolatore, la conclusione dei lotti già partiti del waterfront e la progettazione dei rimanenti, lo sviluppo del terminal crocieristico e una più armonica interazione tra scalo e territorio". Ragioni che la portano ad auspicare che Marina di Carrara continui ad avere la centralità avuta fino oggi. "In questa fase più che mai ritengo sia fondamentale che gli uffici di Marina continuino a mantenere quel ruolo centrale che hanno fin qui sempre avuto nell’organizzazione interna dell’Adsp – conclude Arrighi –. Sono certa che tutti questi aspetti, a cominciare dall’importanza di un coinvolgimento maggiore del territorio su progetti di tale rilevanza economica e sociale, siano ben presenti anche al presidente Sommariva e a tutti i vertici dell’Autorità di sistema portuale, e per questo confido che le loro scelte non siano dettate dalla volontà di ridimensionare la sede di Marina. Ritengo sia importante non disperdere le importanti professionalità dei funzionari dell’Adsp, che si sono formate nella sede di Marina, e che questa riorganizzazione non porti a un peggioramento dei servizi per l’utenza portuale".