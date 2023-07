Sfida musicale internazionale Giovani artisti da tutto il mondo

Ottanta domande arrivate da tutto il mondo e 45 artisti selezionati. Sono i numeri del Lunigiana International Music Festival iniziato ieri a Fivizzano e che si chiuderà domenica 30. Ieri in sala consiliare il sindaco Gianluigi Giannetti ha ricevuto le giovani promesse in campo musicale provenienti da ogni angolo del mondo che sono state selezionate da una attenta giuria. "Su 80 domande presentate – afferma Andrea Rossi, presidente del festival – 45 sono stati gli ammessi. Arrivano da Cile, Venezuela, Stati Uniti d’America, Iraq, Germania, Israele, Cina, Messico, Colombia, Inghilterra, Italia, Armenia, Francia, Colombia, Canada e Corea del Sud. Ci sono anche giovani che vengono da realtà del mondo non facili e questo è ulteriore motivo di orgoglio per noi, a coronamento del grande impegno profuso per l’organizzazione di questa edizione".

Accanto a Rossi per l’apertura dell’evento anche Chantal Balestri, direttrice dell’International Music Festival. Il Museo di San Giovanni di Fivizzano, il Teatro della Rosa di Pontremoli, la Pieve di San Paolo sulla statale del Cerreto, la Pieve dei Santi Cornelio e Cipriano a Codiponte di Casola Lunigiana, il Giardino di Palazzo Fantoni a Fivizzano, la Chiesa Prepositurale di Fivizzano, sono i luoghi dove i giovani talenti si esibiranno. Ieri sera la presentazione dei musicisti, insegnanti e studenti nel contesto dell’Opening Concert al Museo di San Giovanni. E stasera, alle 21, sempre al Museo saranno eseguiti al pianoforte brani che spaziano dal barocco al Novecento francese. Sabato, il Music Festival, si sposta al Teatro la Rosa di Pontremoli per il concerto offerto dal Rotary Club Lunigiana che ha favorito la venuta di giovani provenienti da Iraq, Venezuela e Messico. Domenica invece, sempre alle 21, sarà la severa cornice della pieve San Paolo ad accogliere un concerto di strumenti ad arco. Martedì, al Museo di S. Giovanni, per gli appassionati di musica da camera per archi, pianoforte e flauto, si spazierà dal Settecento al Novecento. Mercoledì 26, stesso orario, la Pieve Romanica di Codiponte ospiterà un concerto di compositori del Seicento. Giovedì 27, un concerto in onore delle scene d’opera più note al Museo di San Giovanni degli Agostiniani. Venerdì 28 il Festival propone un’esibizione nel giardino di Palazzo Fantoni- Bononi su un repertorio musicale basato su archi e flauto novecenteschi. Sabato 29 nella Chiesa Prepositurale, i maestri Andrea Rossi e Nitai Rach dirigeranno l’Orchestra del Festival e presenteranno poi i vincitori. Gran finale domenica 30 alle 17,30 nel Museo di S. Giovanni con la presentazione dei pezzi più rappresentativi di ogni gruppo musicale.

Roberto Oligeri