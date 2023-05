Settore radioattività e amianto Tre collaboratori per Arpat

Selezioni per l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Arpat, che sta cercando 3 collaboratori tecnici professionali a indirizzo fisico per l’unità operativa radioattività e amianto del settore laboratorio di area vasta centro. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, oltre a quelli per l’accesso al pubblico impiego, serve il possesso della patente B e laurea in fisica o titoli equipollenti. I candidati al concorso pubblico svolgeranno due prove d’esame, di cui una prova scritta e una orale, sulle materie elencate nel bando allegato a fine pagina. È prevista una eventuale prova preselettiva dinanzi a un numero eccessivo di domande di ammissione. La domanda di ammissione al concorso per collaboratori tecnici di Arpa Toscana deve essere presentata entro il 22 maggio al Direttore Generale di Arpat – Settore Gestione delle risorse umane – via del Ponte alle Mosse 211 – 50144 Firenze, tramite posta raccomandata oppure tramite Pec all’indirizzo [email protected] Per altre informazioni visitare il sito internet dell’agenzia Arpat all’indirizzo www.arpat.toscana.it