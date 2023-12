Settant’anni di turismo outdoor celebrati con un convegno

Compie 70 anni la stazione di Cerreto Laghi. Oggi al Park Hotel un convegno sul ruolo del turismo outdoor nelle montagne. Organizzato dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, in collaborazione con Turismo Appennino, si terrà un dialogo a più voci tra Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso e anche maestro di sci, Giuseppe Vignali, direttore dell’ente Parco, Luca Pezzi, del Soccorso Alpino, Paolo Grigolli, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa. Il convegno offrirà così un’analisi di casi ed esperienze nazionali e internazionali, esplorando le buone pratiche guidate dal Parco. "Settant’anni di neve e sci al Cerreto – dice Fausto Giovanelli presidente del Parco – sono impressi nella memoria mia e di altre generazioni, passate e future e sono una ricchezza unica per questo territorio. È essenziale operare con intelligenza mirata per gestire le attività sciistiche in un contesto climatico in evoluzione. Ma grazie agli operatori Cerreto Laghi ha già intrapreso la strada di un turismo che valorizza l’intero ambiente e tutte le stagioni: l’autunno con il mondiale dei funghi, l’estate sempre più attrattiva e luminosa, i sentieri che stiamo valorizzando da tempo, i boschi, i laghi, i funghi, i colori, il paesaggio e anche la buona cucina". La visione di collaborazione ha spinto negli anni a promuovere eventi, iniziative di turismo esperienziale durante le 4 stagioni.