Sessualità, bullismo e malattie ’Open day’ al Consultorio giovani

Un open day per tutti i giovani tra i 14 e i 24 anni. Si svolgerà lunedì al Consultorio di Massa. Nella giornata gli adolescenti, i giovani adulti e le classi scolastiche saranno accolti dalle ore 11 alle 17 dall’équipe completa del Consultorio giovani, che illustrerà i servizi messi a loro disposizione. "Aspettiamo – dice il personale – tutti i giovani che vorranno conoscere le prestazioni offerte ed eventualmente avviare percorsi di approfondimento di tematiche come la sessualità, la contraccezione, le malattie a trasmissione sessuale, le problematiche legate al ciclo mestruale. Sarà inoltre offerto, nel pomeriggio, uno spazio di ascolto psicologico per le difficoltà che si possono incontrare durante l’adolescenza, con particolare riguardo a situazioni di maltrattamenti, bullismo e violenza". L’équipe del Consultorio di Massa è così formata: Maria Santina Bianchi ginecologa, Cristiana Matteucci ginecologa, Francesca Lorenzini ostetrica, Rosanna Rossetti psicologa e Marta Lucchini assistente sociale.