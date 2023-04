"Servono tempi certi per impegni concreti"

Non bastano le parole per il segretario Filctem Cgil di Massa Carrara, Umberto Faita, che vede una "mera dichiarazione di intenti" quanto emerso dal tavolo ministeriale presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. "Rispetto all’ipotesi di spacchettamento, una delle due possibilità previste dalla gestione commissariale, il governo non solo ha respinto tale ipotesi, ma ha di fatto congelato il nuovo bando nella sua complessità, auspicando che una risoluzione della vicenda Sanac non possa che avvenire attraverso una moral suasion nei confronti di Acciaierie d’Italia per la ripartenza degli ordini. La presentazione del Piano Industriale, entro fine maggio da parte di Acciaierie, dovrebbe prevedere pertanto la ripresa degli ordini nei confronti di Sanac e la sua presumibile appetibilità sul mercato". Questa la speranza immediata, poi c’è quella che guarda al prestito ponte da 680 milioni di euro che dovrebbe modificare la governance di Acciaierie forse già nel corso dell’anno, anticipando la scadenza di maggio 2024 "consentendo in tal caso al socio pubblico di agire per riprendere gli ordinativi". Nessuna risposta alla domanda della Filctem al ministro Urso sul perché non si sia riusciti a vincolare la riattivazione della filiera italiana dell’acciaio con il Decreto Ilva mentre il gruppo Sanac continua a faticare ad andare avanti con la Cassa integrazione destinata ad aumentare nelle prossime settimane. "Il tempo a disposizione è davvero limitato – conclude – Chiediamo una data oltre la quale debbano sostanziarsi gli impegni che il governo si è assunto al tavolo ministeriale, altrimenti sarà solo l’ennesima promessa non mantenuta".