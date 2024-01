"Servono subito lavori di pulizia alla Caravella"

Rifiuti abbandonati, degrado e scarsa igiene urbana: ha lanciato un allarme giovedì sera durante la seduta il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel sulle condizioni dell’area verde della Caravella a Marina. L’ha definita "un porcile" in consiglio, dopo aver postato sul suo profilo social il video di un un cittadino. Nella sua interrogazione, rivolta all’assessore alle partecipate Carlo Orlandi, Manuel ha soprattutto fatto leva sulla posizione strategica della Caravella, nel cuore della zona turistica di Marina di Carrara. "Ricevo continue lamentele dei residenti sulle condizioni della città – ha spiegato Manuel – e in 20 mesi questa amministrazione non è stata in grado di trovare soluzioni adeguate. La primavera e la stagione turistica si avvicinano, per cui servono risultati immediati". Il consigliere si è poi allargato alla pulizia di tutto il territorio per chiedere maggior attenzione a Nausicaa. "Nonostante la spazzatrice meccanica e le varie task force impiegate – ha aggiunto Manuel – vengono ignorate zone della città. Potrebbero essere valutati meglio i capitolati di appalto, provvedendo dove serve a integrarli con urgenza".

L’assessore Carlo Orlandi, che poche settimane fa aveva presentato in Comune con ai vertici di Nausicaa il nuovo piano di spazzamento stradale meccanizzato, già partito dal centro storico, ha assicurato la massima attenzione. "Siamo consapevoli dell’incremento degli abbandoni e della sporcizia – ha risposto Orlandi – e sono stati convocati gli incontri con Nausicaa proprio per affrontare queste tematiche e migliorare la situazione. Un primo miglioramento avverrà con lo spazzamento meccanizzato che dopo Carrara verrà esteso a Marina e Avenza".