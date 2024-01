"Servono più telecamere, illuminazione e controlli contro fenomeni di illegalità"

Chiede "risposte immediate e concrete" dall’amministrazione comunale contro i furti a Carrara il coordinatore di Azione, Luca Ricci. E sostiene la necessità di installare più videocamere di sorveglianza soprattutto "nelle zone strategiche della città e nei quartieri più periferici, per prevenire e intervenire con repentinità su episodi di illegalità". Il partito chiede anche di migliorare l’illuminazione pubblica, eliminando le inefficienze segnalate dai cittadini in molte strade, e un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia, polizia municipale compresa. Ritiene poi fondamentale "rimettere al centro temi come educazione, formazione, giovani e sociale, attraverso maggiore attenzione, investimenti e progetti, per prevenire e contrastare casi di devianze".