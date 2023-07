"Servono infrastrutture e sostegni" Un territorio spesso dimenticato

di Daniele Rosi

Cresce l’economia nelle aree della Toscana nord-ovest. Positivi i dati emersi dal primo rapporto annuale di area vasta presentato nella sede della Camera di Commercio di Carrara ieri mattina davanti a una parte del mondo politico e istituzionale di Carrara, Massa, Pisa e Lucca. Al tavolo dei relatori, in un incontro moderato dalla giornalista Cristina Lorenzi, sono intervenuti Valter Tamburini presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Sergio Chericoni, presidente dell’Istituto studi e ricerche, e Paola Ferretti docente di Economia Intermediari finanziari dell’Università di Pisa.

Hanno illustrato dati e numeri i tecnici di Istituto studi e ricerche Massimo Marcesini e Massimo Pazzarelli.

"Grazie alla fusione delle tre Camere di Massa-Carrara, Pisa e Lucca l’orizzonte è migliorato – ha spiegato Chericoni – perché adesso abbiamo una preziosa sinergia che permetterà di rafforzare le nostre funzioni e raggiungere risultati importanti". Tanti gli spunti di riflessione offerti dai relatori durante il convegno. Se la docente Paola Ferretti si è soffermata maggiormente su un quadro economico generale, dando una chiave di lettura, in base alla sua autorevole competenza in materia, sul ruolo del risparmio e del credito, delle banche e della gestione del denaro da parte delle famiglie, grande spazio è stato poi dato ai vari settori produttivi locali, con importanti riflessioni sul futuro che ci attende.

Un dibattito che ha interessato un’area di 5mila chilometri, che da sola sola occupa un quarto delle imprese toscane, copre il 26 per cento del valore aggiunto di tutta la Toscana, il 21 per cento dell’export e il 18 per cento delle presenze turistiche. Tra i temi discussi anche la grande ripresa post pandemia di alcuni settori dell’economia: dal boom dell’edilizia grazie al bonus del 110 per cento, che è salita di 290 imprese, all’artigianato e al settore manifatturiero, per un trend positivo che dovrebbe proseguire nella seconda parte del 2023. Qualche difficoltà nei settori edile e impiantistico nel reperimento della manodopera, e si registra un particolare saldo negativo sui bar. Andando poi strettamente in ambito locale, grande attenzione è stata data al ruolo del porto di Marina di Carrara e al lapideo, inteso anche in termini di attrattiva turistica e non solo come materia da lavorazione ed esportazione. "In questo momento abbiamo una Toscana che va a due velocità – ha spiegato Tamburini – con la parte interna con infrastrutture moderne e la fascia costiera più indietro. Vogliamo infrastrutture degne anche in costa e su questo la Regione e il Governo possono e devono dare una mano. Sul porto di Marina, il presidente Mario Sommariva sta facendo un grande lavoro tra parte commerciale e turistica e per quanto riguarda la sua espansione, ritengo che si possa far crescere il porto senza andare ad intaccare ambiente e settore dei balneari. Il nostro investimento di 500mila euro sul Museo del Marmo (di cui la Camera di Commercio detiene la proprietà) deve far parte di un progetto di rilancio per rendere quel luogo un dignitoso biglietto da visita, perché il territorio intorno al marmo può lavorare tanto". Sulla nautica, settore in netta crescita con un 5 per cento in più, è intervenuto il presidente Chericoni, ricordando l’importanza di infrastrutture come il travel lift: "Senza la possibilità di alaggio e varo nonè pensabile uno sviluppo della nautica". Chericoni poi ha parlato della mancanza di aree che fra bonifiche e paletti vari continua a respingere chi viene da noi intenzionato a investire".