"Servono condivisione e soluzioni sostenibili"

Tanti cantieri aperti, per una parte della città pure troppi e forse, sostengono, pure inutili o dannosi. A farsi portavoce del malcontento, in particolare, e non solo per quello che definisce il ‘disastro dei parcheggi’ è Massa Insorge che ieri pomeriggio ha organizzato un presidio di protesta davanti al municipio. E in serata i membri hanno ’incappucciato’ per protesta i parchimetri. "Basta disagi per cittadini e utenti. Difendiamo i nostri diritti e pretendiamo soluzioni condivise. Il divieto di accesso all’ex Cat, la diminuzione dei parcheggi a Borgo del Ponte e in via Benedetto Croce, l’annunciato spostamento della Questura presso l’area di parcheggio dell’ex Intendenza di Finanza, i lavori allo scalo ferroviario, stanno creando disagi preoccupazione tra i residenti. Mancano cartelli su permessi, responsabili, data di inizio e fine lavori. Si prospetta la riduzione dei parcheggi, gratuiti e non, vicino a scuole, distretto, tribunale, stazione e centro città".

La protesta perché? Secondo Massa Insorge "le scelte dell’amministrazione comunale sono discutibili e penalizzano i cittadini. Manca il dialogo con la cittadinanza: le decisioni vengono prese senza il coinvolgimento dei residenti. Esistono alternative che non sono state prese in considerazione. Vogliamo soluzioni sostenibili per la sosta, trasparenza sui lavori in corso e sulle future progettazioni, un confronto aperto e costruttivo con l’amministrazione comunale".

Sul problema di parcheggi e cantieri, inoltre, nei giorni scorsi il Polo Progressista ha organizzato un incontro pubblico partecipativo focalizzato su via Croce. "Durante l’incontro, molti residenti hanno espresso frustrazione e sorpresa nello scoprire improvvisamente la presenza di un cantiere sotto le loro finestre – sostengono –, una trasformazione inaspettata che ha comportato la perdita di parcheggi essenziali senza previa comunicazione o coinvolgimento. La questione chiave sollevata riguarda la vera essenza del progetto: è ispirato da un’autentica volontà di migliorare la qualità urbana e la vivibilità della città o è semplicemente il frutto di un’opportunistica caccia ai finanziamenti?".

Il Polo Progressista, con il supporto della consigliera Daniela Bennati, ha aperto uno spazio di confronto, offrendo ai cittadini l’opportunità di essere informati, di esprimere le proprie opinioni e di contribuire alla definizione del futuro del proprio quartiere. "È essenziale che ogni intervento pubblico sia preceduto da una comunicazione efficace e da un coinvolgimento attivo dei cittadini, garantendo che le modifiche all’ambiente urbano siano realmente in linea con le esigenze e le aspettative della comunità" conclude il Polo che promette di monitorare da vicino lo sviluppo del progetto.