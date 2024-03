Servizio sociale e gestione delle emergenze

La Società della Salute ha pubblicato un avviso di istruttoria pubblica, di tipo non competitivo, per individuare un soggetto del Terzo settore disponibile alla realizzazione, in co-progettazione e gestione in partnership, di attività per la gestione di interventi relativi alle situazioni di emergenza personali e familiari della Zona Distretto/SdS Lunigiana. Il servizio si attiva in caso di emergenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave. L’intervento deve garantire varie funzioni: il ricevimento delle segnalazioni telefoniche, la prima valutazione del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi e non solo. La figura professionale richiesta e messa a disposizione dal partner che sarà selezionato per lo svolgimento del servizio oggetto, è l’assistente sociale con iscrizione all’Albo professionale e in possesso di competenze trasversali ai settori di intervento in emergenza. I soggetti interessati ne dovranno far pervenire entro il 25 marzo la manifestazione con gli allegati richiesti. Info sul sito della Sds.