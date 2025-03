Servizio civile Riconoscimento per Orlandi

Nicola Orlandi, di Carrara, facilitatore digitale con certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale in Liguria, provincia di La Spezia e operante principalmente a Sarzana e Val di Magra, in qualità di rappresentante regionale degli operatori volontari del servizio civile universale (uscente) per la Liguria ha partecipato a Roma all’Istituto Superiore Antincendi all’assemblea nazionale dei delegati regionali degli operatori volontari del servizio civile universale. Dalla relazione da lui esposta sul tema dell’importanza delle relazioni istituzionali dinnanzi a tutte le delegazioni d’Italia è emerso che in un solo anno di mandato di rappresentanza istituzionale la Regione Liguria si è affermata come prima regione d’Italia confermando i risultati in crescita gli evidenziati a novembre e ricevendo così le più sentite congratulazioni. La situazione si è confermata stabilmente proiettata a una crescita costante. Si sono poi evidenziati dei benefici come la costituzione della vera e propria delegazione ligure. Dopo anni in cui nessun ragazzo si candidava, si è arrivati ad avere il massimo dei posti coperti, cioè tre.

"Sono onorato di apprendere che la Liguria corre con il servizio civile e i risultati evidenziati ne sono un dato di fatto – ha spiegato Orlandi –. Tutto questo si è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione tra enti ed istituzioni il cui dialogo ha portato e sta portando la Regione a degli ottimi livelli di visibilità nazionale". Al termine del discorso, alcune delle delegazioni presenti, hanno voluto prendere parola per ringraziare ufficialmente Orlandi per il lavoro svolto e comunicare che il suo lavoro e il suo metodo sarà adottato in tutte le delegazioni italiane ed estere in quanto in assoluto è stato quello che ha permesso un radicale cambiamento.

"Un anno fa, dopo essere eletto, sapevo che un solo anno di mandato sarebbe stato poco. Non mi sarei dunque mai aspettato di conseguire in così breve tempo dei risultati di importanza nazionale ne tanto meno ricevere pubblicamente i ringraziamenti di tutta Italia per il lavoro svolto. Evidentemente le mie idee e il mio approccio orientato al dialogo e alla condivisione ha fatto in modo di donare all’Italia una nuova luce e dare così voce a tutti". Queste le parole di Nicola Orlandi, che ringrazia tutte le persone, gli enti, le varie testate giornalistiche, televisive e radiofoniche che hanno creduto in lui dandogli spazio e voce senza il cui supporto il lavoro fanno non sarebbe stato messo in risalto.