Servizio civile: due posti con l’Avis

Arriva anche a Massa Carrara la possibilità di svolgere il servizio civile con Avis Toscana: due i posti disponibili e le candidature resteranno aperte fino al 18 febbraio. Ai volontari sarà richiesto di svolgere attività di promozione rispetto alla donazione del sangue e del plasma, in linea con gli obiettivi del progetto “Scuola di dono in Toscana”. I volontari potranno prestare servizio all’Avis comunale di Carrara e di Massa per 12 mesi, 25 ore la settimana su cinque giorni con un rimborso di 507,30 euro. La domanda può essere presentata dai giovani tra i 18 ed i 28 anni (29 anni non compiuti) esclusivamente online, tramite Spid, al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le 14 di martedì prossimo.