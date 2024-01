Servizio civile alla Misericordia. Occasione per le nuove generazioni La Misericordia di Pontremoli offre 7 posti per il servizio civile nel progetto 'Soccorrere, accompagnare e includere 2023'. I giovani interessati possono presentare la domanda online entro il 15 febbraio. Per informazioni, contattare i numeri indicati.