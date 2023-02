Servizio civile alla Croce rossa

Prorogato il bando di selezione per il servizio civile universale rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Il termine per presentare la domanda è stato prorogato fino alle 14 del 20 febbraio. I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni potranno aderire ai progetti proposti da Croce rossa provinciale. In Toscana ci sono tredici progetti tra cui scegliere e 267 posti disponibili.

E’ possibile compilare il bando al link https:domandaonline.serviziocivile.it oppure dal sito di Croce rossa https:cri.ittoscanaservizio-civile-universale

Per informazioni [email protected] oppure altre notizie sono reperibili sul sito della Croce rossa nello spazio volontariato seivizio civile. Un’occasione quindi concreta per i nostri giovani che vogliano aiutare gli altri.