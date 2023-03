Servizio ausili e protesi: un sms per avvisare della presa in carico

Una comunicazione più snella e tempestiva con gli utenti. E’ quella che il Servizio ausili e protesi dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato dallo scorso 20 febbraio e che consiste nell’invio di sms sul telefonino per avvisare gli utenti sulla presa in carico della propria richiesta di un ausilio nuovo, di una riparazione di un ausilio già assegnato o della sua restituzione. Un servizio che interessa in particolare persone con invalidità dovute a disabilità o a gravi patologie e che si occupa di distribuire apparecchi acustici, busti, carrozzelle, materassi antidecubito, letti a monevella, sponde, e ogni altro ausilio che serve per attenuare una condizione di invalidità. Ogni qualvolta un utente farà una richiesta di nuovo ausilio, un primo sms lo informerà, al numero sulla richiesta, della presa in carico e fornirà all’utente il numero assegnato alla pratica. Info su www.uslnordovest.toscana.it.