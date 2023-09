Servizi sanitari in sospeso: "Una riorganizzazione condivisa e concordata"

"Amareggiato e stupito dalle parole dei tre segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil". Non ci sta il sindaco Francesco Persiani a passare per il ‘cattivo’ nel confronto, ormai durissimo, con i tre sindacati sul tema della sanità e in particolare sul futuro del distretto di via Bassa Tambura. con la riorganizzazione dei servizi ‘diffusi’ sul territorio. Non il 14 ottobre, come supposto, ma comunque a breve. Le parole dei sindacati, che hanno accusato il primo cittadino di sottrarsi a ogni confronto, hanno suonato come un "attacco frontale ingiusto e ingiustificato – sostiene Persiani –. Vengo accusato di aver convocato una conferenza stampa senza il loro placet. Ebbene, come sindaco rivendico il diritto e il dovere di comunicare ai miei concittadini, come e quando ritengo opportuno, ogni elemento essenziale che riguarda la loro vita soprattutto quando si parla di salute. Sono stato criticato, anche se si potrebbe usare il termine ‘censurato’ solo perché ho cercato di tranquillizzare una popolazione che aveva appreso cose non vere circa la imminente chiusura di un presidio fondamentale".

Una decisione presa, ribadisce il sindaco, a seguito di una "fuga di notizie che aveva destabilizzato personale Asl, cittadini e gli stessi sindacati". Una conferenza per escludere che esistesse un "piano di exit strategy già definito e approvato in qualche stanza segreta, e illustrare alla città lo stato di avanzamento della nuova Casa di Comunità. Nel corso della conferenza, inoltre, sia la Direttrice di Zona che il sottoscritto si sono perorati nel ribadire che il piano di spostamenti, che ormai era stato reso di dominio pubblico senza alcuna autorizzazione, non era che una proposta che sarebbe dovuta, come avverrà, essere condivisa e concordata con tutti, in primis con le organizzazioni sindacali". E’ però vero che gli stessi sindacati chiedono di azzerare la proposta ma per il sindaco se ne deve invece discutere in maniera "trasparente e democratica". "Ricordo che quale sindaco di Massa – scrive – avevo, poco dopo che era scoppiato il caso del Monoblocco di Carrara, avanzato la necessità che la cabina di regia venisse estesa anche agli altri Comuni di costa, proprio per evitare che episodi analoghi potessero avere ricadute negative sulla gestione di temi sensibili e di grande attualità altrove. Purtroppo il mio appello è caduto nel vuoto e solo ora si è sentita l’urgenza di estendere il tavolo a Massa e Montignoso. Meglio tardi che mai".

Il sindaco Persiani non ci sta "a passare per capro espiatorio", soprattutto nei rapporti con i sindacati verso i quali sostiene di aver sempre mantenuto "il massimo rispetto e la più ampia disponibilità ad ogni forma di interlocuzione". "Non so se ci sono altre ragioni, magari politiche, che hanno determinato questa reazione – conclude –. I sindacati troveranno, come hanno sempre trovato anche questi mesi di nuovo mandato, la mia porta aperta, per un sereno dialogo e un confronto costruttivo".