Servizi di assistenza alla persona. Sds aderisce a ’Home care premium’

La Società della salute della Lunigiana aderisce all’iniziativa Home care premium - Inps ex gestione Inpdap, che finanzia progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare. Il progetto è articolato in ‘Prestazioni socio assistenziali prevalenti’ e ‘Prestazioni socio assistenziali integrative’: le prime verranno erogate direttamente al soggetto non autosufficiente che usufruirà di un contributo mensile dell’Inps, le seconde sono servizi di assistenza alla persona erogati dalla Sds Lunigiana come centri diurni, servizio di assistenza domiciliare e installazione ausili o domotica, previa accettazione del piano socio assistenziale. Beneficiari del progetto: dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati (diretti e indiretti), utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore, minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione dipendenti pubblici.

Si accede tramite uno dei sistemi di autenticazioni accettati come il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi. Chi sia impossibilitato a usare i servizi online potranno delegare i tutori, curatori, amministratori di sostegno e il delegato potrà accedere ai servizi al posto del delegante. La domanda di partecipazione deve essere presentata dal beneficiario o dal delegante solo in via telematica, basta accedere a ‘MyInps’, cercare ‘Domande welfare in un click’, tramite le proprie credenziali cliccare sul servizio e sulla voce di menù ‘Scelta prestazione’, selezionare ‘Home care premium’, seguire le indicazioni per fare domanda. La si può presentare anche rivolgendosi al Contact Center, chiamando il numero gratuito 803164 (rete fissa) o a pagamento 06164164 (cellulare) o rivolgendosi a un ente di patronato. Per info sul bando e aiuto nella compilazione e nella presentazione domande, la SdS Lunigiana offre una rete di sportelli, attivi nei Punti Insieme dei presidi distrettuali di Aulla il lunedì (dalle 9 alle 12); Fivizzano il giovedì (dalle 10 alle 12); Pontremoli il martedì (dalle 9 alle 11).