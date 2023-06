"Serve una seria battaglia per le bonifiche"

Il comitato ‘Nuovi paesaggi urbani’ punta il dito sui ritardi legati alle bonifiche, e apre una riflessione anche attraverso una serie di incontri nelle scuole fatti in collaborazione con ‘Spazio Alber1ca’."Gli incontri nelle scuole – scrivono dal comitato – hanno evidenziato l’aspetto più sociale del tema, e il positivo riscontro ci permette di trovare nuove motivazioni per proseguire questo impegno. Date le pressioni dei principali mezzi di comunicazione, diventa sempre più difficile evitare il ruolo di consumatori nei modi che il mercato cerca di imporre. Il quadro rappresentato dai relatori mette in luce come in un territorio economicamente depresso (ci si riferisce ovviamente alla popolazione media, la maggioranza) i rischi di un arretramento culturale possano produrre un contesto politico incapace di comprendere con chiarezza la gravità della situazione, sia in relazione al territorio toscano che quello più generale nazionale e continentale. Nel contempo questa diminuzione di strumenti cognitivi e interpretativi rischia di aggravare sia il livello di attenzione legato alla prevenzione, sia quello dell’attivazione degli strumenti di contrasto al peggioramento della salute generale di questo territorio. Da qui il nostro impegno a sostenere l’urgenza di avviare la bonifica della nostra area, oggi ferma 3% delle aree interessate. Il comitato Nuovi paesaggi urbani – conclude lo scritto – si è reso protagonista, con i propri professionisti, insieme a tantissime altre sigle, per favorire l’assunzione in carico di una reale volontà a procedere verso la restituzione di questo territorio a una salubrità persa ormai dalla costituzione del polo chimico fin dalla sua fondazione nel 1939".